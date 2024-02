Stiri pe aceeasi tema

- Creditele ipotecare cu dobanda fixa sunt opțiunea recomandata in perioada actuala de specialiști, avand in vedere ca indicii care intra in componența dobanzilor variabile (ROBOR și IRCC), au inca valori ridicate. Pentru un credit ipotecar de 340.000 de...

- Ca urmare a scaderii puterii de cumparare, din ce in ce mai mulți cauta acele magazine unde produsele sunt vandute la jumatate de preț. Genul acesta de magazine exista de ceva vreme și in Romania, și conform analiștilor, numarul lor va crește. Așa ca,

- Guvernul francez a declarat ca va reduce cheltuielile in 2024 cu inca zece miliarde de euro, deoarece economia franceza crește mai lent decit se așteapta. ”Ciștigam mai puțin, cheltuim mai puțin, este o regula de bun simț”, a declarat ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Bruno Le Maire, menționind…

- Rambursarea anticipata parțiala este o metoda folosita in ultimul timp de tot mai mulți romani care s-au incumetat sa-și faca credit la banca pentru a-și cumpara o casa. Practic, se imprumuta de mai mulți bani, pentru a da imediat o parte din ei inapoi bancii, ca sa scurteze perioada creditului și,…

- O inregistrare video a aratat cum fluxuri de lava incendiaza casele din Grindavik, Islanda, duminica (14 ianuarie), dupa ce un vulcan a erupt pentru a doua oara in mai puțin de o luna. Vulcanul parea sa fie mai puțin activ luni (15 ianuarie), dupa ce fluxurile de lava topita au ajuns la periferia satului…

- Ratele la creditele cu rata curenta variabila in funcție de ROBOR sunt mai mici inca de la 1 ianuarie, in timp ce prima scadere a ratelor la ccreditele cu IRCC, obținute dupa mai 2019, va scadea de la 1 aprilie, atunci cand vor scadea și ratele creditelor ajustate in funcție de indicele de referința…

- Casele și apartamentele sunt considerate „de serviciu”, dar instituțiile spun ca nu le mai pot intreține, noteaza cei de la Newsweek. Așadar locuințele construite din bani publici se vor vinde catre angajați cu o dobanda de doar 5%, in timp ce dobanzile imobiliare pe piața bancara sunt intre 6 și 8%.Vanzarea…

- Casele și apartamentele sunt considerate „de serviciu”, dar instituțiile spun ca nu le mai pot intreține, noteaza cei de la Newsweek. Așadar locuințele construite din bani publici se vor vinde catre angajați cu o dobanda de doar 5%, in timp ce dobanzile imobiliare pe piața bancara sunt intre 6 și 8%.Vanzarea…