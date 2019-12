Vrei să cumperi o garsonieră în Brașov? Cât poți negocia In contextul majorarii cererii pentru locuințe, apartamentele din marile orașe se tranzacționeaza mai repede decat in urma cu un an, iar vanzatorii sunt dispuși, in general, sa lase mai mult la preț. Ceea ce inseamna ca, daca iți dorești o garsoniera in Brașov , de exemplu, e un moment bun sa cumperi. Luand in considerare perioada medie de vanzare pentru un apartament, Bucureștiul poate fi considerat, in momentul de fața, drept cea mai activa piața pe plan național – fapt deloc surprinzator, de altfel, dat fiind faptul ca aici se gasește, datorita densitații demografice, și cea mai mare cerere.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile solicitate pentru proprietațile rezidențiale din Romania s-au majorat, in medie, cu 3,2% fața de trimestrul anterior. Deși nu unul substanțial, acest avans este sensibil mai mare decat mediile de creștere consemnate in primele doua patrare ale anului – 0,8% și, respectiv, 0,4%, releva cel…

- Potrivit foodpanda.ro, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, vanzarile de preparate vegane au crescut de 6 ori in ultimul an și de 40 de ori fața de anul 2017. Pentru anul viitor, compania estimeaza o creștere cu circa 50% a vanzarilor din segmentul preparatelor vegane. Pe primul loc…

- Sambata, 9 noiembrie, de la ora 21.00, cunoscuta trupa Omul Cu Șobolani revine in fața fanilor timișoreni cu noul album, cel cu numarul 8, care marcheaza 22 de ani de cand trupa se afla pe scena rock-ului alternativ din Romania. Concertul va avea loc la Craft Brewpub & Rooftop. „Fabrica…

- Peste jumatate din totalul tranzacțiilor procesate in primele noua luni de Netopia Payments, unul dintre cei mai mari procesatori de plați electronice de pe piața locala, au fost realizate de pe dispozitive mobile, majoritatea utilizatorilor preferand smartphone-ul pentru a achiziționa produse și servicii.…

- NETOPIA Payments, cel mai mare procesator de plați electronice din Romania, a intermediat in luna septembrie a acestui an peste 1 milion de tranzacții online cu cardul, in creștere cu 44% comparativ cu aceeași luna a anului trecut, in timp ce valoarea totala a acestora a crescut cu circa 15%. Potrivit…

- Piața imobiliara din anul 2019 sta sub semnul incertitudinii. Deși numarul de locuințe noi date in folosința este in creștere cu circa 15% fața de anul precedent, numarul tranzacțiilor din sectorul imobiliar este in scadere. Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, „in perioada…

- La nivelul municipiilor resedinta de judet analizate, in cinci cazuri (Iasi, Sibiu, Constanta, Drobeta-Turnu Severin si Targu Jiu) sunt peste trei autoturisme inmatriculate pe un loc amenajat pentru parcare, cea mai dificila situatie regasindu-se la Iasi, cu peste unsprezece autoturisme inmatriculate…

- Autoritatile administratiei publice locale nu au o abordare unitara in ceea ce priveste infiintarea si administrarea parcarilor publice, astfel incat sa creasca eficienta gestionarii acestora si se reduca dezechilibrele dintre numarul autoturismelor si numarul locurilor de parcare este una dintre concluziile…