Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe 11 ianuarie, este praznuit Sfantul Teodosie cel Mare, cunoscut drept unul dintre facatorii de minuni din calendarul ortodox, fiind considerat ocrotitorul femeilor insarcinate și ca ii protejeaza pe cei care i se roaga mai ales astazi de accidente și arsuri.

- Boboteaza sau Botezul Domnului este una dintre cele mai importante sarbatori creștine și se celebreaza in fiecare an, pe 6 ianuarie. Aceasta zi aduce cu ea și o sumedenie de obiceiuri și superstiții. Ajunul Bobotezei este, de asemenea, o zi plina de semnificație și incarcata de superstiții și obiceiuri…

- Sfantul Vasile, sarbatorit de Biserica in 1 ianuarie. Tradiții, obiceiuri și superstiții din prima zi a anului 2024 Sfantul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, este sarbatorit de Biserica in 1 ianuarie. Este un nume important in istoria creștinismului. Este primul ierarh care…

- Cele mai tari tradiții și superstiții de Anul Nou: bani la chiloți de culoare roșie și sarut sub vasc / Tradiția ursului are origini daciceNoaptea dintre ani este așteptata cu mare bucurie. La 12 noaptea alungam anul vechi și il intampinam, cu speranța pe cel nou. Trecerea nu este lipsita insa de superstiții,…

- Craciunul este una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinilor. In aceasta zi, este bine sa ții cont de cateva tradiții, daca vrei sa iți mearga bine tot anul care urmeaza. Se spune ca la masa de Craciun este de bun augur sa ascultam colinde, cantece ritualice de belșug, de rodire a ogoarelor…

- 20 decembrie: Sarbatoarea de Ignat sau Ziua Sfantului Ignatie Teoforul. Tradiții și superstiții romanești, legate de sacrificiu 20 decembrie: Sarbatoarea de Ignat este cunoscuta sub numele de Ziua Sfantului Ignatie Teoforul și este sarbatorita in calendarul Creștin Ortodox pe data de 20 decembrie. Ignatul…

- Postul Craciunului incepe la data de 15 noiembrie și se sfarșește la data de 24 decembrie, in ajun de Craciun fiind ultima zi de postire. Acest post, al Craciunului, dureaza 40 de zile, fiind unul lung și greu.

- Sfantul Dumitru sau Sfantul Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este sarbatorit in fiecare an pe data de 26 octombrie. A fost ucis in ziua de 26 octombrie, pentru ca a marturisit credinta crestina si nu a vrut sa se inchine la zei. In traditia populara, Sfantul Dimitrie Izvoratorul de mir este patronul pastorilor…