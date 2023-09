Stiri pe aceeasi tema

- Iulius Mall te aduce mai aproape de univers in luna Septembrie, cu evenimentul „Lumi indepartate – Viața extraterestra”. “Te așteptam in perioada 1-17 septembrie, sa descoperi Universul și magia din spatele acestuia. Vino sa te bucuri de splendoarea corpurilor cerești, de calatoriile printre planete…

- Preotul Sebastian Zahan organizeaza un nou pelerinaj, de data aceasta in zona Moldovei, la manastirile și obiectivele culturale care exista in aceasta zona a țarii. ”Dragii mei, in perioada 31 august – 2 septembrie, organizam un pelerinaj la manastirile și obiectivele culturale din Moldova (Neamț, Botoșani…

- Astazi este ultima zi de canicula potrivit meteorologilor ANM. Dupa caldura excesiva urmeaza insa perioade de instabilitate atmosferica, furtuni, vijelii și caderi de grindina. Clujul se afla sub Cod Galben de instabilitate atmosferica accentuata in perioada 05 august, ora 18 – 06 august, ora 10. In…

- Festivalul UNTOLD, care se va ține la Cluj-Napoca in perioada 3-6 august, este 99% sold-out, anunța organizatorii, care au precizat ca mai sunt mai puțin de 1000 de abonamente disponibile pentru cei care vor sa participe in toate zilele de festival. Prețul unui abonament incepe de la 199 de euro + taxe.…

- Dupa canicula vin furtuni. Clujul se afla sub avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica valabil in perioada 17 iulie, ora 15:00 – 18 iulie, ora 06:00. In intervalul menționat, local in vestul, nord-vestul și centrul țarii, precum și la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) obliga orice operator economic sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel mic al produselor folosind aceleasi caractere si aceleasi font, culoare, marime, chiar si in cazul unor oferte. Ordinul presedintelui ANPC, Horia Constantinescu, a…

- In perioada 23.06.2023 – 26.06.2023 se vor desfașura opt transporturi cu depașiri, informeaza, vineri, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Transporturi agabaritice pe ruta Beclean – Chețani (județul Mureș). Vehiculele ce transporta grinzi – transporturi cu depașiri…

- Astazi, in ședința Consiliului Județean Cluj, Uniunea Salvați Romania a solicitat din nou demisia consilierului județean PNL Gheorghe Iancu, pentru ca și-a votat fiul intr-o poziție de conducere la Centrul Agro Transilvania și i-a mai votat și bonusuri. „Clujul merita mai mult decat politica de nepotism…