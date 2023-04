Vrancea: Autocar plin pasageri, implicat într-un accident Un autocar cu 44 de pasageri, care se indrepta catre Republica Moldova, a fost implicat, azi noaptea, intr-un accident in judetul Vrancea. Doua persoane au fost ranite si sase au suferit atac de panica. ”Azi noapte, la nivelul judetului Vrancea a fost declansat Planul Rosu de Interventie, dupa ce un apel primit la numarul unic de urgenta 112. Un autocar in care se aflau 44 de pasageri, care circula pe sensul de mers inspre Adjud, a iesit in afara partii carosabile, pe DN 2 E 85, in localitatea Pufesti”, a transmis, miercuri dimineata, ISU Vrancea . In urma evenimentului, din cei 44 de pasageri,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Planul roșu de intervenție a fost activat pe E85 in noaptea de marți spre miercuri, in urma unui accident rutier produs intre Calimanești și Pufești, județul Vrancea, in care a fost implicat un autocar care transporta pasageri din Republica Moldova, informeaza Ziarul de Vrancea.In urma incidentului,…

- Planul rosu de interventie a fost activat in Vrancea, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce un autocar cu turisti care mergeau spre Republica Moldova a parasit partea carosabila, pe DN2-E85, in afara localitatii Pufesti, opt persoane fiind ranite, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Un autocar cu 44 de pasageri, care se indrepta catre Republica Moldova, a fost implicat, in noaptea de marti spre miercuri, intr-un accident in judetul Vrancea. Doua persoane au fost ranite si sase au suferit atac de panica.”In noaptea zilei de marti spre miercuri, incepand cu ora 00:00, la nivelul…

- La data de 25.04.2023, ora 23:49, politistii Serviciului Rutier au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe DN2 E85, in afara localitatii Pufești, s-a produs un eveniment rutier. Din verificari a rezultat faptul ca un barbat, in varsta de 39 de ani, in timp ce conducea un ansamblu format…

- UPDATE Bilanț victime (ISU Buzau):Microbuz:1 șofer – fara probleme medicale9 copii – 5 copii, transportați la UPU Bz, 4 refuza transportul Autoturism:2 Adulți femei2 CopiiToți transportați la spital UPDATE 4 (14:25) ,,Ultimele date: 9 persoane sunt transportate catre UPU: 2 adulți, 6 copii, iar in cazul…

- Patru persoane au fost ranite, luni, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un stalp pe o strada din municipiul Focsani.Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea, la locul accidentului au intervenit trei echipaje de urgenta, unul tip C2 cu medic si doua tip…

- Trei persoane au fost ranite, sambata, dupa ce un autocar a derapat si s-a rasturnat pe E 581 in dreptul localitatii Berheci din Galați. Potrivit sursei citate, in autocar erau opt persoane din Republica Moldova, iar cele trei victime nu au rani grave. La fata locului actioneaza o autospeciala, echipajul…

- Un autocar in care se aflau opt persoane din Republica Moldova s-a rasturnat in Romania. Accidentul a avut loc astazi dupa-amiaza, in condițiile in care in nordul județului Galați viscolește puternic, iar șoferii, in special cei de pe vehicule mari sau transport persoane, au fost sfatuiți sa nu plece…