Voucher de 3.000 de lei pentru o mașină mai veche de 15 ani, fără condiționarea de a cumpăra un vehicul nou Mașinile mai vechi de 15 ani vor putea fi casate din luna septembrie, prin Programul privind cazarea vehiculelor uzate, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Proprietarii mașinilor ar urma sa primeasca 3.000 de lei, fara sa fie condiționați sa cumpere un vehicul nou. Jumatate din suma va fi acopera de AFM, iar jumatate din […] The post Voucher de 3.000 de lei pentru o mașina mai veche de 15 ani, fara condiționarea de a cumpara un vehicul nou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu va lansa, in luna septembrie, Programul privind casarea autovehiculelor uzate, care va permite scoaterea din uz a masinilor mai vechi de 15 ani, a anuntat, vineri, presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu. Potrivit acestuia, programul va avea o valoare de 500 de milioane…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) va lansa, in luna septembrie, Programul privind casarea autovehiculelor uzate, care va permite scoaterea din uz a masinilor mai vechi de 15 ani, a anuntat, vineri, la Botosani, presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu. Potrivit acestuia, programul va avea o valoare…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) va lansa, in luna septembrie, Programul privind casarea autovehiculelor uzate, care va permite scoaterea din uz a masinilor mai vechi de 15 ani, a anuntat, vineri, la Botosani, presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu.

- Un roman a reușit sa blocheze circulația trenurilor in jumatate de Spania, dupa ce a furat 600 de metri de cablu de fibra optica. Conform presei din Spania, poliția reușit sa recupereze o parte din cabluri, iar romanul prins a incercat sa se opuna arestarii. Poliția spaniola a anunțat ca un roman de…

- Oamenii din localitatea Gheorghieni, din județul Cluj, s-au trezit cu motorina in fantani, dupa ce o cisterna s-a rasturnat, iar carburantul a ajuns in panza freatica. Luni a avut loc un accident pe centura Valcele-Apahida, in urma caruia o cisterna a Armatei s-a rasturnat, deversand aproximativ 7 tone…

- Persoanele fizice se pot inscrie incepand de vineri in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice, pentru selectarea voucherelor aferente categoriei din care fac parte masinile de spalat rufe, masinile de spalat vase si frigiderele/congelatoarele, anunța Administratia Fondului pentru Mediu.…

- Administrația Fondului pentru Mediu a demarat, vineri de la ora 10, o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Pana pe 23 iunie, ora 23.59, populația care nu are cont din edițiile anterioare…

- Un tanar a murit carbonizat, iar alte doua persoane au fost ranite, in urma unui accident petrecut, luni seara, intre localitatile Letcani si Podu Iloaiei, din judetul Iasi. ”Polițiștii rutieri au fost sesizați despre faptul ca in afara localitații Podu Iloaiei a avut loc un accident rutier soldat cu…