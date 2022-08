Stiri pe aceeasi tema

- Castaniada din acest an ar urma sa coste 2,4 milioane de lei, nu 3 milioane, cum s-a cerut inițial. Suma aceasta a fost avizata in comisia de buget-finanțe, in urma unor discuții contradictorii, chiar inaintea ședinței de Consiliu Local de azi, 9 august. Ramane de vazut daca suma aceasta va trece de…

- Consilierii locali baimareni au aprobat in ședința ordinara din 29 iulie Planul Urbanistic Zonal pentru construirea unui nou hipermarket Kaufland pe strada Vasile Lucaciu nr. 163 din Baia Mare. ”Art. 1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXE, AMENAJARI…

- Consilierii județeni au dat unda verde in ședința de joi, 28 iulie, proiectului de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrarilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții «Reabilitarea Palatului Administrativ».…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca incepand cu anul viitor bugetul alocat Armatei va fi de 2,5%, aratand ca acest plan va fi unul pe cel putin zece ani, iar o parte semnificativa va fi pentru investitii, informeaza AGERPRES . „Discutiile politice au avut loc. Toata lumea a fost de…

- Potrivit datelor furnizate de catre Agenția de Protecție a Mediului Maramureș, la nivel de județ avem 94 de situri contaminate in suprafața de 5706076 mp, respectiv 15 situri potențial contaminate in suprafața de 408053,8 mp. Tot in județ avem 300 de halde de steril aparținand CNMPN Remin SA Baia Mare,…

- Agenția Naționala de Integritate a depistat un ofițer in cadrul M.A.I. – Direcția Generala Anticorupție care acum trebuie sa justifice cum a dobandit averea. Mai exact, Agenția Naționala de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate in cuantum de 189.000 Lei și 282.762,2 Euro intre…

- Consilierii locali vor decide azi, 13 mai, daca vor pista de biciclete de peste 6 km de-a lungul malului stang al raului Sasar. In atenția aleșilor locali se va afla azi proiectul de hotarare care prevede “realizarea Coridorului de Mobilitate Urbana Durabila – Malul stang al raului Sasar”. Pe hartie…