Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul PMP Marius Pascan a precizat intr-un mesaj publicat pe Facebook ca "UDMR se situeaza agresiv pe linia directivelor politice trasate din Budapesta și iși intețește provocarile cu caracter etnic". ”UDMR a revenit azi, in Camera Deputaților, cu un nou proiect legislativ care vizeaza…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat miercuri pe contul sau de Facebook o imagine a globului pamantesc pe cand Transilvania facea parte din Ungaria, inainte de tratatul de la Trianon, dupa primul razboi mondial. Postarea premierului maghiar a strans peste 5.000 de aprecieri pe reteaua de socializare.…

- Postarea sefului Guvernului de la Budapesta vine la o saptamana dupa atacul președintelui Klaus Iohannis privind proiectul de autonomie al Ținutului Secuiesc, adoptat tacit de deputați și respins ulterior de Senat, conform Hotnews. Premierul Viktor Orban a reacționat vineri la…

- Plenul Senatului a respins, luni, prin vot online, in calitate de for decizional, doua legi UDMR privind autonomia maghiarilor, legi respinse de Camera Deputaților in 2004 și uitate in sertare la Senat.Una din legile respinse marți definitiv se numește „Propunere legislativa privind Statutul…

- Proiectul UDMR, adoptat tacit de Senat, care stabileste cadrul “legal” pentru obligativitatea oficializarii limbii romane, dar și pentru arborarea drapelului Ungariei sau a așa-zisului Ținut Secuiesc, va intra la vot final, miercuri, in Camera Deputatilor. Decizia a fost luata, luni, de comitetul liderilor.…

- "Faptul ca presedintele Romaniei, si asta e foarte important, a decis sa adopte astfel de mesaj, specific anilor '90, sunt afirmatiile din interventia domniei sale, foarte asemanatoare cu afirmatiile lui Vadim Tudor. Faptul ca a ales sa adopte un astel de mesaj arata ca a ales, cumva, ca sa facem…

- O propunere legislativa privind autonomia Ținutului Secuiesc, depusa de Uniunea Democrata a Maghiarilor din România (UDMR), prin deputatii Kulcsár-Terza József-György si Bíró Zsolt-István, a reușit sa tulbure apele politice într-o țara zguduita…

- SURPRIZA de PROPORȚII - PNL o sa VOTEZE in Parlament propunerile PSD la șomajul tehnic: 'Nu mai vorbim acum de stanga si de dreapta'Pe perioada instituirii starii de urgența sau starii de asediu in Romania, salariații trimiși in șomaj tehnic pot beneficia de o indemnizație in cuantum de maxim…