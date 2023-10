Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a votat, luni, cu 174 pentru, 81 impotriva, 17 abtineri si doi care nu voteaza, proiectul de lege privind reforma pensiilor speciale, dupa punerea in acord cu observatiile Curtii Constitutionale si cu observatiile Comisiei Europene. In plen, liderul USR Catalin Drula a declarat…

- Presedintele USR Catalin Drula a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea asupra proiectului legii pensiilor speciale, ca forma actuala a legii este de "mentinere a pensiilor speciale", fiind "cea mai sfidatoare de pana acum", conform Agerpres."Inca un moment rusinos pentru acest…

- Comisiile pentru munca, juridica, aparare si constitutionalitate ale Senatului analizeaza astazi Legea pensiilor speciale pentru punerea in acord cu decizia CCR. Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca prin amendamentele depuse la legea referitoare la pensiile speciale se incheie „anomaliile” privind…

- Președintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, a precizat ca in supraimpozitarea va fi aplicata tuturor categoriilor de pensii in baza unor legi speciale, inclusiv celer militare. Pana la 1 noiembrie Puterea vrea sa treaca de Parlament proiectul de lege.

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca in urmatoarele doua saptamani isi doreste ca amendamentele la proiectul de lege privind pensiile speciale sa fie adoptate in Senat si Camera Deputatilor. „Saptamana viitoare vreau sa intru cu amendamentele in Senat si in Camera Deputatilor.…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, crede ca, pana la finalul lunii septembrie, va fi adoptata legea pensiilor speciale in noua forma, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala. Alfred Simonis a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ce…

- Camera Deputatilor si Senatul incep, luni, sesiunea de toamna, dupa vacanta de vara de doua luni. Este cea de-a doua sesiune parlamentara din acest an. Camera Deputatilor este convocata luni, 4 septembrie, de la ora 16.00, in a doua sesiune ordinara a anului 2023, potrivit dispozitiilor art. 66 alin.…

- Nicolae Ciuca, președintele Senatului, a anunțat ca va convoca Biroul Permanent al acestei camere Pentru a stabili coordonatele unei sesiuni parlamentare extraordinare, in care va fi reexaminata legea pensiilor speciale si vor fi facute modificarile necesare pentru a respecta decizia CCR. „Vom corecta…