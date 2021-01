Stiri pe aceeasi tema

- Primul val de ger cu care se confrunta Euro pa in iarna aceasta, care a dus la cresterea preturilor la electricitate si gaze naturale la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, ar putea sa treaca in curand, insa impactul sau va fi resimtit si in lunile urmatoare, sustin analistii intervievati de Bloomberg,…

- Romania are al doilea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, arata ultimele date ale Oil Bulletin, publicatie a Comisiei Europene, analizate de Agerpres . Astfel, incepand cu data de 19 octombrie, benzina costa in Romania 0,934 euro pe litru in medie, in timp ce…