Vor suferi tot călătorii! Efectul grevei de la metrou: se scumpesc cartelele. Procentul majorării este impresionant Cartelele de metrou s-ar putea scumpi. Prețul ar putea ajunge pana la 6 lei. Cererea a fost formulata de conducerea companiei Metrorex. Cartelele de metrou se vor scumpi cu 20% In același timp, cheltuielile ar trebui sa scada cu 103 milioane de lei, doar pentru acest an. Aceasta decizie a fost luata de Consiliul de […] The post Vor suferi tot calatorii! Efectul grevei de la metrou: se scumpesc cartelele. Procentul majorarii este impresionant first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

