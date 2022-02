Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost raportate doar 272 de cazuri noi de Covid-19. Numarul acestora a scazut comparativ cu cel raportat ieri, cand la nivelul județului au fost 377 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Rata de infectare in…

- Inca 13 cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 27.12.2021, in Romania.Cele mai multe persoane infectate, in numar de 10, sunt din municipiul București, alte 2 persoane sunt din județul Ilfov și una din județul Galați.Persoanele infectate cu tulpina OMICRON…

- Alte 177 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 110 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 5 sunt asociate cu contact in afara țarii: 3- Marea Britanie, 1- Irlanda, 1-Portugalia. Numarul total de teste efectuate – 5020. Bilanțul…

- Ministerul Sanatații a raportat, astazi, alte trei cazuri de infectare cu varianta Omicron a Sars-CoV-2. Numarul imbolnavirilor a ajuns, astfel, la 11. „Inca doua cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 15.12.2021, in Romania. Este vorba despre doua femei in…

- A fost confirmat cel de al 11 lea caz de de infectare cu varianta OMICRON a virusului Sars Cov 2. Astazi, 15 decembrie 2021 a fost confirmat si al 11 lea caz de infectare cu varianta OMICRON a virusului Sars Cov 2. Este vorba despre o femeie in varsta de 31 de ani din Bucuresti, fara istoric de calatorie…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au raportat doar 71 de cazuri noi de coronavirus, iar rata de infectare a scazut la 2,27 la mie. Numarul cazurilor noi de scazut fața de joi, atunci cand au fost raportate 83 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2.…

- Și medicii romani au tras mai multe semne de alarma in ultima perioada și spun ca mulți dintre pacienții care au avut COVID-19 raman cu sechele dupa boala și insista asupra importanței tratarii sindromului post-COVID care afecteaza in principal plamanii, insa impactul este covarșitor asupra intregului…