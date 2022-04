Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu și Florin Cițu au in propunerea de calendar pentru vizita la Kiev o intalnire cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, precizeaza liderul PSD. El precizeaza ca pe agenda discuțiilor va figura și problema minoritații romanești din Ucraina. „Mergem la la Kiev. Nu știu daca exact in…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, merge pe 27 aprilie in vizita la Kiev. „ Va fi o vizita desfașurata preponderent in teren, care va cuprinde mai multe zone afectate de razboi, inclusiv zone in care armata rusa a comis atrocitați. Scopul acestei vizite este legat de rolul pe care țara…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, va merge peste doua saptamani, pe 27 aprilie, in vizita oficiala in Ucraina, la invitația președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk. Cu aproximativ o ora inaintea anunțului facut de Camera Deputaților, și președintele Senatului, Florin…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut un discurs in Parlamentul Romaniei. El a prezentat și imagini ale masacrului de la Bucha, acuzand Rusia de crime de razboi. Zelenski a spus ca pe teritoriul Ucrainei se decide acum soarta Europei și a facut apel la noi sancțiuni impotriva Rusiei.…

- Volodimir Zelenski vorbeste in plenul reunit al Parlamentului Romaniei, de la ora 19.00. De la invazia Rusiei in Ucraina, in 24 februarie, presedintele ucrainean s-a adresat parlamentelor din numeroase state occidentale, cerand ajutor pentru tara sa. Mesajul presedintelui ucrainean este transmis prin…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a anuntat, vineri, ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa Parlamentului luni, la ora 19,00. „Luni, la ora 19,00. Am vorbit cu premierul. Stiti ca in SUA am aranjat aceasta convorbire. Va fi luni, la ora 19,00, in plenul comun. (…) Daca nu doreste…

- George Simion cere ca Ucraina sa incheie cat mai rapid un acord cu Romania, pentru protejarea limbii romane, pe teritoriul țarii lui Volodimir Zelenski. Masura ar viza 500.000 de romani, susține George Simion. „Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Ministerului Afacerilor Externe de la București…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, condamna ferm agresiunea militara a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.„Condamn ferm agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei. Aceasta agresiune a Rusiei va fi intampinata cu cea mai puternica si imediata reactie din partea comunitatii internationale, provocand…