Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE - "Inca o veste buna pentru Drumul Expres DX12 Craiova-Pitesti - a doua pe aceasta saptamana. Tocmai a fost anuntat castigatorul pentru constructia lotului 4 (intre Colonesti si Pitesti), cu o lungime de 31,8 km. Este vorba de aceeasi firma romaneasca care construieste loturile 2 si 3", a scris,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat miercuri, 24 februarie, castigarea licitatiei de catre o firma romaneasca pentru executarea lucrarilor la lotul patru al Drumului Expres Craiova-Pitesti. Contractul, finantat din fonduri europene, are termen de proiectare un an si doi ani pentru executie.…

- Castigatorul licitatiei pentru proiectarea si executia tronsonului 4 al drumului expres Craiova – Pitesti este asocierea SA&PE Construct - Spedition UMB – Tehnostrade, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), precizand ca, valoarea contractului este…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat castigatorii pentru concesionarea spatiilor de servicii de pe A1 Sibiu-Nadlac, A1 Bucuresti-Pitesti si A2 Cernavoda-Constanta, a anuntat luni, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. "Vom avea in sfarsit parcari si…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, alaturi de reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), au inmanat, astazi, ordinul de incepere a lucrarilor pentru lotul 1 al Autostrazii de Centura Bucuresti.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat ca au fost desemnați caștigatorii pentru concesionarea spațiilor de servicii de pe autostrada A1 Sibiu-Nadlac, A1 București-Pitești și A2 Cernavoda-Constanța. Acesta a precizata ca demersuri similare se vor face și pentru autostrada A10 Sebeș-Turda.…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitație refacerea Proiectului Tehnic pe intreg tronsonul Brașov – Campulung al DN 73. A fost exclusa partea dintre Pitești și Campulung, care s-a terminat și a fost recepționata. Drumarii doresc modificarea vechiuli proiect…

- Drumul Expres Craiova-Targu Jiu a devenit o tema principala in ultima saptamana de campanie electorala, in județul Gorj. Este vorba de șoseaua care nici macar nu se afla in faza de proiect. Drumul Expres a fost promovat in perioada in care PSD se afla la guvernare. Paternitatea proiectului a fost asumata…