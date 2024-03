Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a Ambasadei Statelor Unite ale Americii a efectuat luni, 25 martie, o vizita la Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Targu Mureș, in cadrul careia au avut loc discuții referitoare la partea de servicii și la sistemul de finanțare al unitații medicale. De asemenea, intalnirea a reprezentat…

- Primaria comunei Cenade a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari in cadrul proiectului „Reabilitare moderata a cladirilor publice din comuna Cenade – Gradinița Cenade”. Valoarea totala estimata a investiției este de 485.705,28 de lei. Obiectivul general…

- Suntem foarte bucuroase sa va anunțam ca Ambasada Americii ne-a onorat invitandu-ne in acest an sa facem parte din proiectul lor ”4/4PentruPrieteni” organizat in perioada 1-10 aprilie 2024 de Ambasada Statelor Unite ale Americii și American Councils for International Education! Desigur ca raspunsul…

- STUDII… Tinerii din judetul Vaslui, care vor sa studieze in Statele Unite ale Americii, pot beneficia de burse. Acestia pot accesa programul FLEX, inscrierile vor avea loc in luna august, insa American Councils for International Education a anuntat ca adolescentii se pot preinscrie. „Aplicatiile online…

- Printr-un parteneriat incheiat cu Primaria municipiului Campina și Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Parohia ”Sf. Nicolae” din cartierul Slobozia a obținut autorizația de funcționare provizorie pentru Gradinița ”Sf. Nicolae”, care iși va incepe activitatea din anul școlar 2024-2025, adica de la…

- Lucrarile la gradinița cu program prelungit din cartierul Ițcani incepute cu bani europeni vor fi finalizate cu fonduri de la Primaria municipiului Suceava. Primarul Ion Lungu a spus ca a avut o discuție cu ministrul educației, Ligia Deca pe aceasta tema aratand ca pentru finalizarea lucrarilor mai…

- Directia de Investigatii Criminale din Politia Romana a colaborat cu Biroul FBI din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti in vederea destructurarii unei grupari criminale care clona carduri (skimming) pe teritoriul SUA. Concret, Poliția Romana a facut schimb de informații cu FBI.…

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale din Politia Romana au colaborat cu Biroul FBI din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, in vederea realizarii unui schimb de informatii privind o grupare infractionala organizata, specializata in skimming, caracterului acesteia, modurile…