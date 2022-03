Voluntari din Dej, prezenți în Ucraina pentru a duce donații refugiaților – FOTO Ieri, voluntarii Asociației ”Va ajutam din Dej” au trecut granița in Ucraina pentru a duce donații refugiaților care au fugit din calea razboiului. ”Dupa o lunga așteptare, voluntarii din Dej au reușit sa treaca granița in Ucraina și sa duca ajutorul primit de la voi acolo unde stau blocați mii de oameni, traumatizați de ce au lasat in urma, obosiți și infrigurați. Iși doresc doar sa ajunga intr-un loc unde ecoul bombardamentelor nu ii mai poate ajunge. Deznadejde și teama se citește in ochii lor! Noi promitem ca atata timp cat o sa fie nevoie de noi, o sa ne intoarcem la ei de fiecare data! Speram… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

