Volodimir Zelenski: ­Drapelul ucrainean flutură acolo unde Rusia a organizat pseudoreferendumuri Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca drapelul tarii sale flutura deja in multe locuri din Donbas, unde Rusia a organizat referendumuri de anexare pe care liderul de la Kiev le-a calificat drept „farsa", a transmis ieri EFE, citata de Agerpres. „Rusia a pus in scena o farsa in Donbas. O farsa absoluta pe care vrea s-o prezinte drept referendumuri", a apreciat Zelenski in obisnuitul sau discurs din timpul noptii. „Au pus la cale un spectacol, au mers din casa in casa inarmati cu mitraliere, au impartit bucati de hartie si propagandistii faceau filme cu zonele ocupate. Iar acum…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

