Volkswagen scumpește modelele cu motoare termice în Germania Inflația din Germania este la un nivel record, unul cu care nici macar gigantul Volkswagen nu poate ține pasul. Din cauza costurilor tot mai mari (la energie, echipamente și procurarea materiilor prime), constructorul din Wolfsburg se vede nevoit sa creasca prețurile modelelor echipate cu motoare cu combustie interna, in Germania. Masura se va aplica incepand cu data de 23 februarie. Vor fi afectate inclusiv modele ca Golf, Tiguan, Passat Variant, Polo și T-Roc.... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea in indicele DAX vine dupa ce Commerzbank a lansat o reorganizare majora a activitatilor sale in urma cu doi ani, care a dus la taierea a mii de locuri de munca si la inchiderea de sucursale, care au restabilit profitabilitatea. ”Acest lucru arata ca suntem pe drumul cel bun cu restructurarea…

- Ministrul italian al transporturilor, vicepremierul Matteo Salvini, considera ca trecerea rapida la motoare exclusiv electrice pentru autoturismele comercializate in Uniunea Europeana va fi o "sinucidere" si un "cadou" oferit industriei chineze, relateaza joi Reuters.

- Oficial: Vanzarea mașinilor cu motoare termice, INTERZISA in UE din 2035. Parlamentul European a votat un nou regulament Regulamentul european care interzice vanzarea mașinilor cu motoare termice incepand cu 2035 a fost votat marți, 14 februarie, de catre europarlamentari, in plenul Parlementului European. …

- Constructorul american Ford va concedia 3.200 de angajați in Europa pe masura ce vrea sa transfere o parte din locurile de munca in Statele Unite, scrie CNN , care citeaza reprezentanții sindicatului german IG Metall. Aceștia spun ca nu au primit pana acum date concrete, potrivit Reuters . Conform sindicatului,…

- Inflatia germana a incetinit mai mult decat preconizasera economistii pentru luna decembrie, oferind o oarecare usurare Bancii Centrale Europene in lupta impotriva cresterii preturilor, scrie Financial Times.

- Germania isi va deconecta, anul viitor, in aprilie, ultimele reactoare nucleare aflate in functiune. Masura era preconizata pentru decembrie 2022, dar care a fost amanata din cauza dificultatilor in aprovizionarea cu energie provocate de razboiul din Ucraina si de dependenta

- ”Anul 2023 pare sa fie unul complicat. Se preconizeaza ca venitul disponibil al gospodariilor se va contracta in 2023 din cauza inflatiei ridicate si ca se va redresa treptat abia in 2024-25. Din aceasta cauza, ECB preconizeaza ca rata de economisire va scadea sub nivelul de dinaintea pandemiei anul…

- Guvernul austriac a anunțat luni ca șoferilor care sunt prinși depașind cu mult viteza maxima legala le vor fi confiscate autovehiculele, acestea urmand sa fie scoase la licitație de catre autoritați, relateaza Reuters. Coaliția de guvernare de la Viena formata din conservatori și verzi a anunțat ca…