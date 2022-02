Invazia a fost un factor luat in considerare de firmele de consultanta J.D. Power si LMC Automotive, care si-au redus estimarile referitoare la vanzarile de masini noi la nivel mondial din 2022 cu 400.000 de vehicule, pana la 85,8 milioane de unitati. Industria auto s-a confruntat deja cu livrari diminuate de vehicule din cauza deficitului global de semiconductori. Volkswagen a declarat ca va opri productia pentru cateva zile la doua fabrici germane, dupa o intarziere in obtinerea pieselor fabricate in Ucraina. Renault va suspenda unele operatiuni la fabricile sale de asamblare de masini din Rusia,…