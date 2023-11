Volkswagen nu va lua încă o decizie privind o a patra fabrică de baterii, în Europa de Est, din cauza cererii sub aşteptări de vehicule electrice Volkswagen a cautat un posibil amplasament pentru o gigafabrica de baterii de masini electrice in Europa de Est si a amanat deja o decizie in urma cu un an, cand avea in vedere locatii in Cehia, Ungaria, Polonia sau Slovacia. A spus la inceputul acestui an ca nu s-a grabit sa ia o decizie. Oficialii cehi au declarat miercuri ca vor incepe sa ofere locatia propusa pentru fabrica de baterii a Volkswagen altor investitori, spunand ca nu isi pot permite sa mai astepte pentru o decizie. Volkswagen a selectat deja amplasamente pentru productia de celule de baterie in Salzgitter (Germania), Valencia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

