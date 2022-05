Producatorul autor german este optimist ca in acest an va atinge tintele europene referitoare la emisii, in ciuda circumstantelor dificile pentru productia de masini, a declarat directorul de vanzari Hildegard Wortmann, vanzarile de masini electrice fiind in crestere, chiar daca livrarile totale sunt in scadere. Vorbind in timpul adunarii generale anuale a producatorului auto, directorul general Herbert Diess a spus ca este momentul ideal pentru o oferta publica initiala (IPO) a producatorului de masini sport Porsche, care este planificata pentru al patrulea trimestru al acestui an. O decizie…