- Volvo a anunțat in aceasta saptamana ca a inaugurat recent un nou laborator de teste pentru motoare electrice. Acesta este amplasat in Shanghai (China), iar obiectivul principal este reprezentat de dezvoltarea de motoare electrice pentru viitoarele modele electrice și plug-in hybrid dezvoltate pe platforma…

- Va fi cea mai ieftina mașina 100% electrica de pe piața auto europeana, cu un preț de pornire undeva pe la 14-16.000 de euro care va putea scadea sub 10.000 de euro dupa aplicarea subvențiilor. Din mai multe motive este un moment cu totul special. La același eveniment de joi, Renault va prezenta…

- ​Dacia va prezenta joi versiunea de serie a modelului electric Spring, la șapte luni dupa ce a prezentat primele poze cu conceptul. Va fi cea mai ieftina mașina 100% electrica de pe piața auto europeana, cu un preț de pornire undeva pe la 14-16.000 de euro care va putea scadea sub 10.000 de euro dupa…

- Volkswagen intra in cursa cu Tesla in domeniu masinilor electrice. Producatorul German vrea 15 modele electrice noi. Volkswagen vrea sa intreaca Tesla. Grupul German, impreuna cu partenerii din China, vrea sa proiecteze 15 modele electrice pentru piata din Beijing pana in 2025. Este dispus sa investeasca…

- Volkswagen AG si trei societati mixte locale intentioneaza sa investeasca in China aproximativ 15 miliarde de euro (17,44 miliarde de dolari) in mobilitatea electrica, in perioada 2020 - 2024, a anuntat Stephan Woellenstein, seful subsidiarei chineze a VW.

- In luna mai, Nissan a dezvaluit un plan de restructurare pe urmatorii 4 ani, ce presupune inchiderea fabricii din Barcelona și reducerea producției totale cu 20%, la 5.4 milioane de unitați. Japonezii vor sa reduca și numarul de modele și versiuni, astfel incat costurile anuale fixe sa scada cu circa…

- In prezent, bateriile pentru mașinile electrice și hibride ale marcilor BMW și Mini sunt produse in trei uzine ale bavarezilor, respectiv Dingolfing (Germania), Spartanburg (SUA) și Shenyang (China). In aceasta rețea va intra, cu incepere din 2021, o noua locație de producție a modulelor de baterii…

- VW vrea sa pastreze design-ul si caracteristicile modelului Tayron din 2020 care s-a vandut in peste 180.000 de exemplare in China. Masina restilizata e de asteptat sa aduca un suflu nou in piata SUV-urilor cross-coupe care este in continua crestere, noteaza Autospruce.com. Actualul model Tayron…