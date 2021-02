Volkswagen desfașoara un studiu de fezabilitate in China cu privire la mașinile zburatoare, a anunțat ieri cel mai mare producator auto din Europa, alaturandu-se, astfel, unui numar tot mai mare de companii care analizeaza potențialul tehnologic al acestei variante de deplasare. „Dincolo de conducerea autonoma, conceptul de mobilitate verticala ar putea fi un pas urmator pentru a ne aborda mobilitatea in viitor, in special pe piața chineza afina din punct de vedere tehnic”, a declarat grupul german intr-un comunicat. „Prin urmare, investigam potențialele concepte și parteneri intr-un studiu de…