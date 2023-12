Volkswagen discută cu mai multe companii, printre care Renault, despre dezvoltarea unei noi mașini electrice Volkswagen vorbeste cu potentiali parteneri, inclusiv cu grupul francez Renault, despre cooperarea in dezvoltarea masinii sale electrice de 20.000 de euro, potrivit unor persoane citate de ziarul german Handelsblatt, transmite Reuters. Producatorul german de automobile este interesat sa coopereze la o platforma pentru masina despre care spera ca va face ca vehiculele alimentate cu baterii sa fie vandute la preturi accesibile pentru mase, a relatat Handelsblatt. Discutiile cu Renault sunt inca ”intr-un stadiu foarte incipient” si ar putea sa nu duca la nimic, a spus Handelsblatt, citat de surse.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

