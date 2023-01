Stiri pe aceeasi tema

- Divizia A1 de volei masculin se reia cu prima etapa a returului, in care vom juca acasa cu CSM Suceava. Meciul se va desfașura sambata, 14 ianuarie (ora 12), și va fi arbitrat de Mircea Rus și Marius Șanta (Cluj-Napoca). In tur, baimarenii s-au impus la Suceava cu 3-0. Programul etapei a 12-a: Steaua…

- Turneul Final 8 este programat sa se dispute in perioada 11 15 februarie 2023. Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste, in intervalul 28 30 decembrie a.c., meciurile ultimei grupe din Cupa Romaniei la baschet, faza intai, sectiunea masculina. Accesul spectatorilor la partide este…

- Victorie importanta obtinuta de SCM Zalau duminica dupa-amiaza, pe teren propriu, in fata Rapidului, o formatie ce aspira la un loc de cupa europeana in acest sezon. Venita dupa doua esecuri, echipa zalauana, condusa de sarbul Dragan Kobiljski, s-a impus in minimum de seturi, 3 – 0, victorie in urma…

- CSM Constanta a incheiat anul 2022 cu victorie si la masculin, si la feminin, in competitiile de seniori.Astfel, in esalonul de elita, Divizia A1, jucatorii antrenati de Razvan Parpala au dispus pe teren propriu de U Cluj, scor 3 0 25 19, 25 19, 25 14 , in ultima partida din tur. CSM Constanta incheie…

- SCM Zalau a pierdut meciurile sustinute in ultimele doua etape, 0 – 3 pe teren propriu cu SCM Universitatea Craiova si 1 – 3 sambata, pe terenul Unirii Dej. Voleibalistii zalauani ocupa locul sase dupa 10 etape, cu 16 puncte, la cinci puncte in spatele craiovenilor, care ocupa locul cinci si la sase…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta sustine astazi meciul din Liga Nationala, Conferinta B, cu Dinamo Bucuresti, partida desfasurandu se in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, de la ora 18.00.In clasament, CSM Constanta se afla pe locul sapte, cu noua puncte, avand trei victorii…

- CSM Constanta a avut o misiune extrem de dificila la Sala Sporturilor, in meciul cu CSA Steaua Bucuresti, din etapa a noua a Diviziei A1 la volei masculin. Echipa din Ghencea, care lupta pentru calificarea in sferturile de finala ale Cupei Challenge, a dominat jocul si s-a impus cu scorul de 3-1 (25-12,…

SCM ''U'' Craiova a fost invinsa pe teren propriu de CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 3-1 (17-25, 25-15, 29-27, 25-20), sambata, in derby-ul etapei a 8-a a Diviziei A1 la volei masculin.