Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai bune echipe de volei feminin ale acestei ediții iși dau intalnire in Pitești Arena pe 13 și 14 mai pentru Final Four-ul Cupei Romaniei. Volei Alba Blaj, CSM Targoviște, CSM Lugoj și Dinamo București iși vor disputa ultimul trofeu al sezonului. Fetele promit cel mai bun volei, iar fanii prezenți…

- Campioana Volei Alba Blaj, CSM Lugoj, Dinamo București si CSM Targoviste sunt echipele care vor lua parte la turneul final al Cupei Romaniei la volei feminin, competitie ce este programata pe 13 si 14 mai, la Pitesti Arena. Citește și FC Argeș – Petrolul Ploiești, vineri, 19 mai, in ultima etapa din…

- Juniorii U19 de la Chindia Targoviște au stralucit in semifinalele Cupei Romaniei U19! Miercuri, pe teren propriu, in manșa secunda din semifinalele competiției, echipa targovișteana, antrenata de Vasile Bardeș și-a aratat din plin superioritatea și a calcat adversarul in picioare. Intr-o disputa de…

- Meciurile din semifinalele Cupei Romaniei la volei feminin au fost stabilite, miercuri, prin tragere la sorti, la sediul FR Volei.Potrivit tragerii la sorti, in 13 mai, in Pitesti Arena, se vor confrunta in semifinale Volei Alba Blaj – CSM Lugoj si Dinamo Bucuresti – CSM Targoviste. Fii la…

- Duminica perfecta pentru echipa de volei feminin CSM Targoviște! In aceasta dupa-amiaza, vicecampioana Romaniei s-a calificat in finala Campionatului Național a devenit victorioasa in duelul cu CSM Lugoj din semifinale. Sportivele antrenate de Giovanni Caprara au reușit sa se impuna cu scorul general…

- Calificarea in finala Diviziei A1 la volei feminin incepe sa se vada din nou pentru CSM Targoviște! Miercuri dupa-amiaza, vicecampioana Romaniei a predat o lecție de volei și a lovit in plin pe CSM Lugoj, in cel de-al doilea duel din semifinalele campionatului. Intr-o deplasare infernala, targoviștencele…

- Meci tare, astazi, pentru voleibalistele Clubului Sportiv Municipal Targoviște! De la ora 15.00, in deplasare, dambovițencele intalnesc pe Rapid București in prima faza din sferturile de finale ale Cupei Romaniei. Inaintea duelului cu Rapid, dambovițencele au parte de un moral foarte bun, dupa ce saptamana…

- Voleibalistii de la SCM Zalau au avut parte de doua meciuri „de foc” intr-un interval de cinci zile. Dupa ce a primit sambata vizita liderului, Steaua Bucuresti, miercuri, formatia condusa de sarbul Dragan Kobiljski a intalnit, tot pe teren propriu, Dinamo Bucuresti. A fost un duel contand pentru returul…