Stiri pe aceeasi tema

- ​Echipa de volei feminin CSM Lugoj a ratat marti, în deplasare, calificarea în sferturile de finala ale Challenge Cup, dupa ce a fost învinsa de formatia turca Thy Istanbul, cu scorul de 3-0, si în mansa retur din optimile Challenge Cup, potrivit News.ro.Scorul pe seturi…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor disputa, astazi, meciul retur cu THY Istanbul, contand pentru optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin. Meciul va avea loc la Istanbul, de la ora locala 18. In tur, formația din Lugoj a pierdut, pe teren propriu, cu 3-0 și va avea o…

- Circa 1.000 de iubitori ai sportului și ai voleiului au luat cu asalt, miercuri seara, Sala Ioan Kunst Germanescu din Lugoj, pentru a fi alaturi de echipa feminina de volei a CSM Lugoj, in confruntarea cu formația turca THY Istanbul, contand pentru optimile de finala ale Cupei Challenge. Iar…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor susține un nou joc in competițiile europene intercluburi. Dupa ce a trecut cu 3-0 și 2-3 de formația ceha Dukla Liberec, CSM Lugoj va intalni miercuri, 22 ianuarie, in primul joc din optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, formația turca…

- ​CSM Lugoj s-a calificat în optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, marti seara, desi a fost învinsa în deplasare de formatia ceha Dukla Liberec, cu scorul de 3-2 (26-28, 25-19, 25-22, 17-25, 15-12), în mansa a doua a saisprezecimilor de finala, potrivit Agerpres.CSM…

- Echipa de volei feminin a CSM Lugoj a obținut o calificare istorica in optimile de finala ale Cupei Challenge, la prima participare in competițiile continentale intercluburi. Dupa victoria cu 3-0 din partida tur cu Dukla Liberec, formația din Lugoj, pregatita de trio-ul Ugljesa Segrt –…

- CSM Lugoj s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, marti seara, desi a fost invinsa in deplasare de formatia ceha Dukla Liberec, cu scorul de 3-2 (26-28, 25-19, 25-22, 17-25, 15-12), in mansa a doua a saisprezecimilor de finala. CSM Lugoj, victorioasa in…

- Primul meci disputat de o echipa din Lugoj in cupele europene intercluburi a adus, miercuri seara, in Sala „Ioan Kunst Ghermanescu” din micul oraș banațean, aproape 1000 de iubitori ai sportului, pentru a susține echipa de volei feminin a CSM Lugoj in partida cu Dukla Liberec (Cehia),…