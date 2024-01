Fetele de la CSM 2007 au caștigat turneul de la Focșani și Seria C a campionatului Focșaniul a gazduit vineri, 19 ianuarie și sambata, 20 ianuarie, ultimul turneu al Seriei C a Campionatului Național de volei fete U 13. In Sala Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” au evoluat CSM Focșani 2007, LPS Braila, CSS Buzau […] Articolul Volei U 13 – CSM Focșani 2007 s-a calificat in turneul semifinal al Campionatului Național apare prima data in Monitorul de Vrancea .