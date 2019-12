Stiri pe aceeasi tema

- CS Dinamo Bucuresti s-a calificat la turneul Final Four al Cupei Romaniei la volei masculin, duminica, dupa ce a invins-o pe CSU UV Timisoara cu scorul de 3-0 (25-14, 25-17, 25-19), in sferturile de finala. Raul Munoz a marcat 15 puncte pentru Dinamo, iar Alexandru Ionescu a reusit 12.…

- FOTO – Arhiva CS Unirea Dej va intalni vineri, 22 noiembrie, in prima faza a Cupei Romaniei formația CS „U” Cluj. Partida din Dej se va disputa cu incepere de la ora 18:00, in Sala Sporturilor din Dej, și conteaza pentru prima faza (optimi) a Cupei Romaniei la volei masculin. Celelalte doua partide…

- Stiinta Explorari va juca in etapa a cincea a Diviziei A1 de volei masculin, in deplasare, cu Universitatea Cluj-Napoca. Meciul este programat vineri, 8 noiembrie. de la ora 16, in sala sporturilor „Horia Demian”. Partida va fi arbitrata de Bogdan Stoica (Bucuresti) si Paul Szabo-Alexi (Oradea). Observator…

- SCM ''U'' Craiova a invins-o pe nou-promovata CS UV Timisoara cu scorul de 3-0 (25-12, 25-18, 25-14), vineri, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 4-a a Diviziei A1 la volei masculin. SCM ''U'' Craiova, medaliata cu bronz in campionatul trecut, a reusit a treia…

- • SCM Craiova – SCM Gloria Buzau, duminica, de la ora 17.00 Dupa startul luat pe terenul campioanei Arcada Galati, partida pierduta cu 1-3, voleibalistii Gloriei au parte de o noua deplasare de foc. Duminica dupa-amiaza, in epilogul etapei a 3-a din Divizia A1, elevii lui Razvan Parpala intalnesc vicecampioana…

- CSM Arcada Galati, campioana en titre, a cucerit Supercupa Romaniei la volei masculin, dupa ce a invins-o dramatic pe CS Dinamo Bucuresti, detinatoarea Cupei Romaniei, cu scorul de 3-2 (25-17, 19-25, 26-24, 24-26, 16-14), miercuri, la Galati. Arcada a obtinut victoria dupa doua ore si 5 minute. Cei…

- CSM Arcada Galati a invins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 3-0 (25-19, 25-14, 25-14), vineri, pe teren propriu, in primul meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei masculin. Campioana s-a impus dupa 67 de minute, obtinand a doua victorie din tot atatea meciuri. Niels Klapwijk…

- FOTO – Arhiva Echipa de volei Unirea Dej va intalni sambata dupa-amiaza, 12 octombrie, intr-o partida ce se va disputa in deplasare, formația CSM Campia Turzii. Meciul dintre cele doua echipe, care va debuta la ora 18:00, pe terenul turdenilor, conteaza pentru prima etapa a Diviziei A1 la volei masculin.…