- Reprezentativa masculina de volei a Romaniei debuteaza miercuri, 30 august, de la ora 20.00, in grupa D a Campionatului European, contra Portugaliei, echipa pe care a mai intalnit-o anul acesta in Golden League. Campionatul European este gazduit la aceasta ediție de patru țari, Italia, Bulgaria, Macedonia…

- Reprezentativa masculina a Romaniei debuteaza miercuri, 30 august, de la ora 20:00, in grupa D a Campionatului European, contra Portugaliei, echipa pe care a mai intilnit-o anul acesta in Golden League Naționala masculina a Romaniei a ajuns la Tel Aviv și așteapta startul in Campionatul European gazduit…

- Echipa naționala de volei masculin a Romaniei se pregatește in aceasta perioada la Ploiești pentru Campionatul European, care va debuta pe data de 30 august, in Israel. „Tricolorii” au fost repartizați in Grupa D, alaturi de Portugalia, Franța, Turcia, Grecia și țara gazda, Israel. Din lotul de 14 jucatori…

- Selectionerul Romaniei, Sergiu Stancu, a anuntat, joi, lotul pentru Campionatul European, care va avea loc intre 28 august si 16 septembrie, in Italia, Macedonia de Nord, Bulgaria si Israel. Naționala masculina revine la un Campionat European dupa o pauza de patru ani și va evolua in Grupa D, la Tel…

- Naționala masculina de baschet a Romaniei, formata din jucatori sub 18 ani, intalnește, vineri seara, de la ora 22.30, formația Irlandei, in primul joc de la Campionatul European, Divizia B, de la Matosinhos, din Portugalia. Celelalte adversare ale selecționatei tricolore din grupa C sunt Estonia, Ucraina,…

- Ziua de duminica, 2 iulie, programeaza ultimele doua sferturi de finala la Campionatul European de tineret sub 21 de ani, iar cu Bet Builder oferit de Betano pot fi combinate mai multe pariuri din meciurile Anglia – Portugalia și Franța – Ucraina pentru o singura cota, pe același bilet, dupa cum vedea…

- Fetele s-au clasat pe ultimul loc in grupa, iar baieții pe penultimul, avand o victorie, respectiv doua Parcursul naționalelor Romaniei in Golden League s-a incheiat in weekend, iar rezultatele nu au fost tocmai cele așteptate. Baieții au a fost invinși in ultimul meci de Portugalia cu 3-2 (27-25,…

- Romania joaca, maine, la Pristina, impotriva naționalei statului Kosovo, un adversar mai valoros pe hartie, dar mai slab clasat decat noi in clasamentul FIFA. Naționala de fotbal a Romaniei disputa maine, in Kosovo, un meci care se poate dovedi decisiv in lupta pentru calificarea la EURO 2024. Dupa…