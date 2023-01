Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova se afla fata in fata cu unul dintre meciurile importante din acest campionat regular din LNBM. Miercuri, de la ora 19.00, in Sala Polivalenta va veni Petrolul Ploiesti, ocupanta pozitiei a treia din seria noastra, iar victoria alb-albastrilor este obligatorie…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au parte de un inceput de an 2023 perfect. Trupa alb-albastra a caștigat, sambata seara, duelul de la Constanța, cu CSM, scor 3-0 (25-22, 25-20, 25-23), la capatul unui meci in care echipa mai valoroasa și-a spus cuvantul fix in momentele importante ale meciului. Partida…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova se pregatesc de un dublu duel in Sala Polivalenta cu Unirea Dej, in faza sferturilor de finala din Cupa Romaniei. Cele doua partide vor avea loc miercuri si joi, de la orele 18.00, respectiv 17.00, iar echipa lui Dan Pascu porneste drept favorita la calificarea in Final…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova trece printr-o perioada foarte buna, in special in campionat, acolo unde a obținut sambata seara cea de-a treia victorie consecutiva. La Miercurea Ciuc, oltenii s-au impus cu scorul de 83-78 la capatul unui meci destul de disputat, dar in care valoarea și-a spus…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova vor avea parte in acest weekend de un adevarat derbi in Divizia A1! Formația pregatita de Dan Pascu va primi sambata vizita rivalei Dinamo, in etapa a 8-a. Meciul este programat in Sala Polivalenta, la ora 17.30. Inaintea disputei din Banie, antrenorul formației alb-albastre,…

- Echipa masculina de volei a Craiovei a avut parte, sambata seara, de una dintre cele mai lejere partide din aceasta editie de campionat. Formatia pregatita de Dan Pascu a trecut cu 3-0 (25-11, 25-16, 25-16) de CSM Suceava, una dintre echipele nou-promovate in doar 70 de minute de joc si a bifat, astfel,…