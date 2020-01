Miercuri seara, intr-o Sala a Sporturilor congelata, Știința (la care a debutat peruanca Rueda), a invins cu 3-0 (22, 10, 18) pe Rapid in etapa a 13-a a campionatului. Duminica, studentele vor juca la Voluntari Au lipsit doar pinguinii și eschimoșii. In rest, miercuri seara, intr-o Sala a Sporturilor afectata de o defecțiune la instalația […] Articolul Volei feminin/ Divizia A1: Volei in iglu apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .