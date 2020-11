Voinţa bate neputinţa CSO Plopeni – Olimpic Cetate Rașnov 2 – 0 (1 – 0) Stadion: Gheorghe Șilaev (Plopeni). Fara spectatori. Marcatori: Vlad (min. 28), H. Nicolae (min. 90). CSO Plopeni: Georgescu – Minea, Pripu, Filip, Chejnoiu – Rusu, Butufei (84 Yaya Zoua) – Dumitrașcu (90+2 Iancu), Vlad (cpt.) (79 H. Nicolae), Marinescu – Ciobanu (90+2 V. Popescu). Rezerve neutilizate: Marinica – Puiuleț, R. Ioan, Fieraru, Trica. Antrenor: Iulius Margarit. Olimpic: Petrescu – Suciu, Potecu, Capațina, Dobre – David (cpt.), R. Mihai (53 I. Dinu) – Coman (67 Furțea), S. Marin, Virlan – Moisin (53 Staicu). Rezerve neutilizate: Gavriș… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revine baschetul! Competitiile interne vor debuta in sezonul 2020-2021 cu Cupa Romaniei la baschet masculin. Consiliul Director al FR Baschet a anuntat, marti, modul de organizare al competitiilor interne in sezonul 2020-2021, la masculin si feminin. De mentionat ca toate meciurile programate sub forma…

- CSM Slatina a bifat primul succes din Liga 2 , dupa ce s-a impus sambata, scor 2-0, pe teren propriu, in fata formatiei Comuna Recea. Partida a contat pentru etapa 4. Golurile au fost marcate de Marian Manea (’31) si Ianis Stoica (’80). CSM Slatina: N. Grecu – Iana (’63, Bodri), Cotiga, M. Manea, Deta,…

- ACS Kids Tampa Brașov a bifat prima victorie din istorie la seniori, chiar pe propriul teren, impotriva rivalei locale, Olimpic Cetate Rașnov, intr-un joc din etapa a 2-a a seriei a 5-a din Liga a 3-a. Elevii cuplului Ciprian Anghel-Nicu Vaduva s-au impus cu 2-1 (1-1) in fața unui adversar mai puternic,…

- Gradul de imunizare naturala a invațatorilor pentru COVID-19 „e foarte mic” Gradul de imunizare naturala a învațatorilor pentru COVID-19 este foarte mic, de 4,5% - este concluzia unei campanii de testare realizate de un furnizor de servicii medicale. Aproape 1.200 de învațatori…

- Șefa Biroului Eficientizare Energetica Blocuri din cadrul Primariei Timișoara este noul director al Direcției Județene pentru Cultura Timiș. Ea il inlocuiește temporar pe Sorin Predescu, detașat la Craiova la inceputul lunii august. Predescu nu a fost de acord cu anumite proiecte demarate de primarie.

- Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucuresti are placerea sa va informeze faptul ca sambata, 29 august 2020, Centrele de Transfuzie Sanguina din intreaga tara vor fi deschise donatorilor de sange si plasma convalescenta COVID-19, programul fiind 07.30 - 13.00.…

- Din primele informatii, politistii spun ca un tanar de 20 de ani din comuna Burdusani, judetul Ilfov, aflat la volanul unui microbuz, a pierdut controlul pe drumul national 65, in localitatea Pielesti. Vehiculul s-a izbit de o masina condusa de un barbat de 29 de ani din Targu Jiu care circula pe…

- FCSB a învins, sâmbata seara, în deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa Astra Giurgiu, în prima etapa a Ligii I, potrivit News.ro.Au marcat Man ’33, Tanase ’36 si Morutan ’90+1 (penalti). Vezi aici golurile.Au evoluat echipele:Astra Giurgiu:…