Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a explicat vineri, intr-o conferinta de presa, de ce a parasit ministerul pe usa din spate, dupa ce a fost demis, fara sa discute cu jurnalistii care il asteptau la declaratii, argumentand ca "a fost un moment greu" despre care nu a dorit sa stea de vorba. Mai mult, Voiculescu a spus ca abia a doua zi a avut puterea sa se uite la imaginile din fata ministerului cu fostul secretar de stat Andreea Moldovan. "Care este relevanta pe care usa am iesit eu din minister? (...) Sunt in fata dumneavoastra si o sa fiu si de acum in fata dumneavoastra de cate ori…