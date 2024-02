Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierea la gradinița și creșa 2024, tot in vara ca anul trecut: prima etapa, intre 17 iunie și 5 iulie Ministerul Educației a pus in dezbatere publica calendarul și proiectul de metodologie privind inscrierea copiilor la creșa și gradinița pentru anul școlar 2024-2025. Etapa de reinscrieri, pentru…

- In cursul anului 2023, trei unitați de invațamant preșcolar, din orașul Cugir, au beneficiat de finanțare europeana nerambursabila sau de fonduri naționale. 1. Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pentru invatamantul prescolar la Scoala Gimnaziala „Iosif Pervain”, in valoare…

- Gradinița cu Program Prelungit nr. 19 Timișoara va funcționa, pentru inca o perioada, cel mai probabil pana spre finalul lunii februarie, in actualul spațiu, langa Parcul Copiilor. Primaria a reușit sa ii induplece pe reprezentanții proprietarului sa amane evacuarea. Un amendament, insa, a starnit discuții…

- Parintii pot primi o deducere fiscala de pana la 1.500 de lei de la angajator, pentru acoperirea costurilor de cresa si gradinita, precizeaza reprezentantii UDMR. Intr-un comunicat de presa, UDMR aminteste ca, incepand cu luna ianuarie, a intrat in vigoare una dintre masurile de sprijin familial propuse…

- Gradinița nr. 141, situata pe str. Sarmizegetusa 39/3 din capitala, se extinde cu o grupa de creșa cu o capacitate de 20 de copii, noteaza Noi.md. Avind in vedere ca in gradinițele din municipiul Chișinau sint inregistrate peste 8000 de cereri in așteptare pentru copiii cu virsta cuprinsa intre 0 și…

- VIDEO Concursul anual pentru parinți „Impreuna pentru natura: Fotografiile caștigatoare, expuse pe gardurile exterioare ale gradinițelor participante Concursul anual pentru parinți „Impreuna pentru natura”: Fotografiile caștigatoare sunt expuse pe gardurile exterioare ale gradinițelor participante Gradinița…

- FOTO&VIDEO: Micuții de la Gradinița „Floare de colț”, din municipiul Botoșani, au cinstit Ziua Naționala Preșcolarii de la Gradinița „Floare de colț” au cinstit Ziua Naționala prin cantece patriotice, poezii și povești patriotice. Emoția momentului a fost dublata de frumusețea straielor cu care micuții…

