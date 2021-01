„Voi păzi cu sfințenie”… Mica Unire din 24 ianuarie 1859 și jurământul lui Cuza „Jur in numele Preasfintei Treimi și in fața Țarii ca voi pazi cu sfințenie drepturile și interesele Principatelor Unite; ca in toata Domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toți și in toate și ca nu voi avea inaintea ochilor mei decit binele și fericirea nației Romane. Așa Dumnezeu și confrații mei sa-mi fie intru ajutor!’” Acesta este juramantul pe care Alexandru Ioan Cuza il depunea in cladirea Catedralei Mitropolitane din București, prin care se angaja sa respecte actul Micii Uniri din 24 ianuarie 1859. Ca de obicei insa, istoria se dovedește complexa, iar in cazul Micii Uniri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

