Vodafone câştigă un contract de furnizare tablete la ISJ Prin achizitia realizata, „se va asigura accesul elevilor la procesul de invatare in mediul on-line, prin dotarea acestora cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare astfel incat orele de pregatire din timpul activitatilor didactice sa se poata desfasura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2". (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

