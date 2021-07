Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 13 iun – Sputnik. Inainte de intalnirea cu omologul sau american Joe Biden, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca ei ar trebui sa restabileasca contactele personale, sa stabileasca un dialog direct și sa creeze mecanisme de interacțiune intre cele doua țari, exista probleme in care…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ii indemna pe rusi sa se vaccineze impotriva Covid-19 cu vaccinuri rusesti si ii invita pe straini sa se vaccineze in Rusia, dupa ce a ordonat Guvernului rus sa actioneze in vederea ”organizarii conditiilor unei vaccinari contracost a strainilor in tara”, dand asigurari…

- ​Patriarhul Moscovei si al Întregii Rusii, Kirill, le-a cerut femeilor sa evite avortul si sa dea, în schimb, copiii institutiilor Bisericii, relateaza agenția dpa citata de Agerpres. „Da nastere copilului si da-ni-l noua, Bisericii, si noi vom face tot ce putem pentru a-l…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat vineri zece zile libere in Rusia, in lupta impotriva pandemiei covid-19, in contextul in care actualul val al pandemiei scade lent, potrivit unor date oficiale, relateaza AFP. Kremlinul vrea sa acorde zece libere in mai, cu scopul de a accelera o…

- Presedintele rus Vladimir Putin spune ca Rusia vizeaza sa ajunga la imunitatea colectiva impotriva COVID-19 in toamna. In discursul despre starea națiunii, el a vorbit despre „un adevarat progres” stiintific al tarii sale, care a dezvoltat 3 vaccinuri impotriva COVID-19, relateaza agențiile internaționale…

- Președinte Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se implica in conflictul din estul Ucrainei. Pe langa faptul ca a facut apel la soluționarea pașnica a acestui, a reiterat ca Turcia nu recunoaște Crimeea drept bucata din Rusia. Se intampla dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean la Istanbul. Mai mult,…