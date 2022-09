Președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri, 23 septembrie, un decret prin care și-a marit salariul cu 4%. De o majorare similara beneficiaza alți oficiali de rang inalt din Rusia. Astfel, prin decretul semnat vineri, incepand de la 1 octombrie, salariile lui Vladimir Putin, ale premierului Mihail Mișușin, ale procurorului general Igor Krasnov, ale șefului […] The post Vladimir Putin și-a marit salariul. Lui și unor demnitari de rang inalt din Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .