Avocatii specializati in drepturile omului care colaboreaza cu procurorul general al Ucrainei pregatesc un dosar pentru crime de razboi pe care il vor inainta Curtii Penale Internationale (CPI) in care acuza Rusia ca a provocat in mod deliberat foamete in timpul conflictului care dureaza deja de 19 luni, relateaza „The Guardian”, citat de News.ro. Scopul […] The post Vladimir Putin, o noua inculpare la Curtea Penala Internaționala. A provocat in mod deliberat foamete in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .