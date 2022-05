Președintele rus Vladimir Putin a trimis un mesaj halucinant Ucrainei, macinata de razboiul pornit la comanda sa pentru așa-denumita „denazificare”. Liderul de la Kremlin vorbește de o datorie „sacra” de a impiedica „renașterea nazismului” in felicitarile trimise cu prilejul a celor 77 de ani de la Ziua Victoriei, aniversați la 9 mai. Vladimir Putin a […] The post Vladimir Putin, mesaj oficial Ucrainei, de Ziua Victoriei: „Sa prevenim renașterea nazismului” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .