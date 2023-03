Stiri pe aceeasi tema

Presedintele chinez Xi Jinping a afisat marti in Rusia, in a doua zi a vizitei sale de stat, 'prioritatea' pe care o acorda relatiilor 'strategice' intre Moscova si Beijing, doua 'mari puteri', declarand ca l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita in China in cursul acestui…

Ministerul de Externe al Rusiei a exclus marti patru tari dintr-un eventual efort de mediere a conflictului in Ucraina, subliniind intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa RIA Novosti, ca SUA, Regatul Unit, Franta si Germania nu pot avea pretentii la un rol de mediatori neutri in procesul…

Vladimir Putin a publicat un articol in ziarul chinez Zhenmin Jibao in care a evaluat relațiile dintre Moscova și Beijing. Materialul in limba rusa a aparut pe site-ul Kremlinului.Articolul este programat sa coincida cu inceputul vizitei președintelui chinez Xi Jinping in Rusia, care va incepe pe…

Denazificare și demilitarizare! Sunt cele doua obiective pe care Vladimir Putin le-a enunțat pentru a justifica macelul pe care Rusia il comite in Ucraina.

La aproape un an de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia ordonata de presedintele Vladimir Putin, conducerea de la Moscova nu da niciun semn ca este deschisa la negocieri pentru a incheia conflictul, potrivit serviciilor secrete ale Germaniei, citate miercuri de DPA, noteaza Agerpres.

Presedintele Chinei, Xi Jinping, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia in urmatoarele luni, pentru o intalnire cu omologul sau, Vladimir Putin, in contextul in care Beijingul a elaborat un plan de pace si vrea contacte cu toate partile pentru oprirea razboiului din Ucraina.

Un tribunal din regiunea Moscova l-a condamnat vineri la 22 de ani de inchisoare pe fostul guvernator Serghei Furgal, a carui arestare in vara anului 2020 a provocat ample si rare manifestatii ale opozitiei in Extremul Orient al Rusiei, informeaza France Presse, informeaza Agerpres.

Ambasadorul SUA la Kiev, Bridget Brink, a comentat atacurile lansate de rusi asupra Ucrainei in primele ore ale Anului Nou. Intr-un mesaj postat pe Twitter, diplomatul scrie ca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu intelege ca ucrainenii sunt facuți din otel.