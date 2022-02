Aceste afirmatii sunt reluate desi atat oficiali romani cat si din partea NATO au precizat, in repetate randuri, ca rolul scutului de la Deveselu este pur defensiv."In Romania si Polonia sunt dislocate scuturile, iar acestea pot tine rachete Tomahawk. In scenariul acesta, amenintarile cresc exponential si exista riscul unui atac spontan impotriva noastra, cu rachete indreptate catre dusmanul NATO”, a precizat Putin. Presedintele rus s-a aratat ingrijorat de faptul ca Alianta a ajuns pana la granitele cu Rusia. Acesta ar fi motivul crizei de securitate deoarece considera ca "s-a ajuns la epuizarea…