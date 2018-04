Stiri pe aceeasi tema

- Cele patru tari, care coopereaza in cadrul asa-zisului "Format Normandia" pentru a incerca sa puna capat acestei crize, au salutat totodata acordul partilor aflate in conflict de a consolida armistitiul pentru perioada Pastelui, incheiat la 23 martie si care va intra in vigoare la 30 martie, a adaugat…

- Germania, Franta, Rusia si Ucraina vor cauta modalitati de a accelera punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk privind reglementarea conflictului din estul ucrainean, a declarat joi purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, transmite Reuters. Cele patru tari, care coopereaza in…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a acuzat vineri Rusia ca ar fi implicata direct in conflictul armat din estul Ucrainei, calificand-o drept "tara agresoare" si cerandu-i sa asigure o incetare a focului in zona de conflict, relateaza AFP. Aflat in vizita la Kiev, Le Drian…

- REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala. REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Participarea la vot a fost de 67,4%, mentioneaza AFP. REZULTAT…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- In tandem, Rusia și Austria reafirma Acordul de la Minsk drept unica soluție pentru conflictul din Ucraina. Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a facut mai multe declarații in acest sens, dupa intalnirea avuta cu Sebastian Kurz, cancelarul austriac.

- Atata timp cat Rusia neaga participarea sa directa la conflictul din estul Ucrainei, situația din Donbas nu va fi rezolvata, susține Kurt Volker, reprezentantul special al SUA in Ucraina, intr-un interviu cu Deutsche Welle. Diplomatul american afirma ca Rusia nu dorește (sau nu poate – n.r.) sa ocupe…

- 'Aceasta lege nu trebuie sa puna in discutie respectarea de catre Rusia si Ucraina a acordurilor de pace de la Minsk', a subliniat un purtator de cuvant al diplomatiei franceze intr-un comunicat. Franta a indemnat inca o data 'partile sa respecte armistitiul si sa se angajeze in favoarea…