- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi legea prin care Rusia a denuntat Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, dupa ce Consiliul Europei a limitat participarea Moscovei la acest mecanism in urma razboiului pornit contra Ucrainei.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat, joi, Comitetul International Olimpic (CIO) de „discriminare etnica”, din cauza faptului ca sportivii rusi nu vor participa decat intr-un numar limitat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, fara imn si steag, din cauza razboiului pornit de Rusia contra Ucrainei,…

- UPDATE 7:30 - Film despre Volodimir Zelenski, in deschiderea editiei aniversare Astra Film Festival, care incepe duminica, la Sibiu„Intalnindu-l pe Zelenski” (work-in-progress), film co-regizat de laureatul premiului Emmy, Andre Singer si de regizorul si actorul Liev Schreiber, care urmareste povestea…

- Carlsberg a anunțat marți, 3 octombrie, ca a intrerupt acordurile de licența cu filiala sa din Rusia, care a fost naționalizata de catre autoritațile ruse in luna iulie ca raspuns la intenția producatorului danez de bere de a vinde compania locala din cauza invadarii Ucrainei de catre forțele Moscovei,…

- Ieri, Rusia a atacat Ucraina la Curtea Internationala de Justitie (CIJ), unde ucrainenii au deschis un proces in care ii acuza pe rusi de folosirea nejustificata a unor acuzatii de genocid ca motiv pentru invazia declansata in februarie 2022, transmite AFP, preluata de Agerpres. In fata CIJ, unul din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege care impune amenzi de pana la 30.000 de ruble (aproximativ 330 de dolari) pentru neprezentarea la biroul de recrutare dupa primirea convocarii respective, potrivit EFE, preluata de Agerpres. Masura, publicata pe portalul oficial de informatii juridice,…

- Ministerul belarus pentru situatii de urgenta finalizeaza inarmarea si pregatirea militara a personalului sau pentru a fi pregatit sa ajute ministerele apararii si internelor in cazul unui conflict armat, a declarat luni seful ministerului pentru situatii de urgenta, relateaza G4media . Ministrul pentru…