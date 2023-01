Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti guvernului sau sa organizeze pana in februarie difuzarea in cinematografe a unor 'filme documentare' despre ofensiva fortelor Moscovei in Ucraina, relateaza France Presse și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua luni o „vizita de lucru” in Belarus, un aliat in razboiul dus in Ucraina, a anuntat vineri serviciul de presa prezidential belarus, citat de France Presse.

- Presedintele rus Vladimir Putin a condus pe podul Kerci din Peninsula Crimeea, care a fost partial distrus in luna octombrie, prima sa vizita in peninsula anexata de la inceputul ofensivei Moscovei impotriva Ucrainei, dezvaluie luni presa rusa, relateaza AFP. Canalele de televiziune ruse au difuzat…

- Președintele rus - Vladimir Putin a cerut actualizarea procedurilor și cadrelor pentru a asigura succesul militar in Ucraina, relateaza TASS .Solicitarea liderului de la Kremlin vine in cadrul primei reuniuni a Consiliului de Coordonare, condus de prim-ministrul țarii Mihail Mișustin.Vladimir Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri ca nu are in vedere "pentru moment" noi lovituri "masive" asupra Ucrainei, nici sa extinda mobilizarea pe care a ordonat-o in urma cu trei saptamani pentru a face fata esecurilor armatei sale, relateaza France Presse.Rusia "nu are drept obiectiv sa distruga…