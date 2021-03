Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a revenit, miercuri, pe pagina sa de Facebook, cu lamuriri suplimentare privind comentariul facut pe pagina Violetei Alexandru, in care acuza fostul guvern Orban ca a masluit datele privind pandemia. Vlad Voiculescu susține ca acuzațiile nu sunt decat “o discuție civilizata”. Vlad…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a reactionat la acuzatiile lansate de Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii, cu privire la masluirea datelor despre pandemie de catre Guvernul Orban, inainte de alegerile de anul trecut. “Ministrul Sanatatii trebuie sa fie foarte ocupat. Nu comentez un comentariu (sic!).…

- PSD va cere infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind “masluirea datelor pandemiei” de catre Guvernul Orban, așa cum a susținut, miercuri, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Intrebat despre acest sacndal, Klaus Iohannis a spus ca Voiculescu a avut “o exprimare nefericita”. Președintele…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, acuza guvernarea PNL din mandatul premierului Orban ca a mințit populația cu privire la cifrele pandemiei. Totul a plecat de la o postare pe Facebook, a Violetei Alexandru, fost ministru al Muncii, in care precizeaza ca in București se declara multe pe tema cifrelor…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca, incepand de vineri, indicatorul privind infectiile cu noul coronavirus va fi calculat “dupa noile reguli”, adica vor fi incluse si focarele, anunța AGERPRES. “Conform Hotararii de Guvern, astazi trebuia sa fie ultima zi in care focarele nu erau incluse.…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a publicat, marti seara, pe Facebook, diploma de studii, eliberata de Vienna University of Economics and Business, din Austria, precum si un atestat privind echivalarea ei cu o diploma de master in domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a mers vineri dimineața la Institutul “Matei Bals” din Capitala unde patru pacienți au murit intr-un incendiu. Intrebat de jurnaliști daca iși da demisia dupa tragedia de la Matei Balș din aceasta dimineața, ministrul Vlad Voiculescu nu a raspuns nici afirmativ,…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a scris intr-un comentariu pe Facebook ca primarul general Nicușor Dan nu ii raspunde la telefon, fiind „inabordabil” in aceasta perioada. Nu este primul oficial al administrației bucureștene. Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sanatații, fostul viceprimar al…