Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat vineri un record absolut de vaccinari, cu peste 128.000 de persoane imunizate in ultimele 24 de ore. La aceste cifre a contribuit și maratonul vaccinarii din București, care a inceput astazi și se va incheia luni. Acestea sunt „cifre care ne dau speranțe”, spune premierul interimar…

- PSD a reactionat, printr-o postare pe Facebook, dupa ce premierul demis, Florin Citu, a sustinut intr-o conferinta de presa, astazi, ca „bunastarea romanilor se simte deja”. "Ei se lauda și economia se scufunda", au scris social-democratii intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook. PSD…

- Premierul interimar Florin Citu respinge idea carantinarii Capitalei si a judetului Ilfov, dar anunta ca se ia in calcul introducerea certificatului verde „la orice activitate economica unde intram in contact cu persoane”. Capitala si judetul Ilfov au trecut de rata de infectare de 15 la mie. Florin…

- Premierul demis Florin Cițu a anunțat, joi, dupa ședința de Guvern, ca certificatul verde ar putea fi introdus peste tot in Romania, inclusiv in magazine și supermarketuri. Știrea este in curs de actualizare! Astfel, accesul in magazine s-ar putea face doar pe baza certificatului verde, a unui test…

- Voiculescu a scris marți dupa-amiaza, intr-o postare pe Facebook, ca Romania ocupa locul al patrulea in lume la numarul de infectari, ”in condițiile in care mii de teste sunt inca nealocate”, și tot locul al patrulea in ceea ce privește numarul deceselor. In top 5 se mai afla Rusia, care are o populație…

- Premierul a explicat ca la nivelul Uniunii surplusul de doze negociat de Comisia European cu producatorii de vaccinuri este mult mai mare decat in Romania, fiind vorba de 4,4 miliarde de doze pana in 2023, adica de 10 ori populația UE.In plus, Cițu i-a acuzat pe foștii miniștrii USR Plus ai Sanatații,…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu (USR PLUS) lanseaza un atac dur la adresa premierului Florin Cițu, criticand atitudinea acestuia in fața pandemiei. Mai exact, acesta spune ca premierul Florin Cițu lanseaza „baloane de sapun” cand spune despre campania de vaccinare ca este un succes. Aceste…

- "Multe lucruri pe care le spun cei de la USR sunt justificate, lucreaza cu "materialul clientului". Florin Cițu ofera, prin comportamentul sau, posibilitatea acestei comparații, este evident ca tot ceea ce face el acum este pentru alegerile din partid și va dau un exemplu clar de ipocrizie. A fost pus…