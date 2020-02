"Oare avem din nou un guvern care vrea sa cada și nu sa guverneze?

Oare dupa ziua de azi vom constata din nou ca baronii locali au facut o ințelegere impotriva oamenilor?

Oare PNL, PSD, UDMR s-au ințeles și au facut așa incat sa fie bine pentru ei inca vreo 4 ani?

Cel mai important: oare nu cumva totul se intampla pentru ca puterea cea mai

importanta in aceste partide - cea a baronilor locali (roșii, galbeni sau UDMR) - sa nu fie pusa in primejdie de alegeri pentru primari in doua tururi? Unele lucruri sunt clare ca lumina zilei.

Daca guvernul cade, este pentru…