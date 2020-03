Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a scris pe Facebook ca Executivul a efectuat demersurile necesare pentru a fi mai multe centre de diagnosticare, in prezent funcționand opt astfel de centre. Ea spune ca se distribuie aproximativ 50.000 de teste catre centrele autorizate din Romania.Citește și:…

- Intr-o inregistrare video publicata pe Facebook sambata, Zingaretti a spus: "A sosit. Am si eu coronavirus". El a reinnoit apeluri catre populatie de a nu intra in panica, adaugand ca se simte bine si ca se va izola in casa, nu la spital. Italia este cea mai afectata tara din Europa…

- Europarlamentarul a precizat ca "scopul e bun, mijloacele ar putea sa fie mult imbunatatite". "Politica este despre oameni, nu despre partide. Este despre ceea ce putem face pentru cei care ne voteaza si ne dau responsabilitatea de a munci in interesul lor. Alegerile pentru Primaria Bucuresti…

- Cristian Tudor Popescu a explicat, Digi24, motivul pentru care crede el ca Gabriela Firea a inițiat un ”referendumul” pe Facebook cu privire la vinieta Oxigen. CTP este de parere ca edilul a facut un exercițiu politicianist, din care sa obțina mai multe voturi.„Referendum pe vinieta Oxigen:…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat vineri, in cadrul evenimentului de lansare a platformei candidaturii lui Vlad Voiculescu pentru Primaria Capitalei, ca daca liberalii vizeaza o candidatura in Bucuresti, ar trebui sa o prezinte in public. "Noi vrem sa facem lucrurile un pic…

- Primarul general Gabriela Firea a declanșat, intr-o postare, pe Facebook, un atac furibund la adresa PNL, despre care spune ca nu da bani pentru romani, dar va arunca fonduri mari pe capriciile politice, respectiv alegerile anticipate. Guvernul a dezbatut, joi, in prima lectura, proiectul de ordonanta…

- Bucureștenii ar vota candidatul USR-PLUS la Primaria Capitalei în defavoarea candidatului PSD, potrivit datelor unui sondaj prezentat de Vlad Voiculescu, candidatul susținut de partidul lui Dacian Cioloș. Daca pentru Primarie ar candida, din partea Alianței, Nicușor Dan, acesta ar obține 36% din…